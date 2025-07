Continua la rivoluzione in casa Milan. I rossoneri stanno portando avanti le trattative che vedono in uscita sia Alvaro Morata - in direzione Galatasaray - che Francesco Camarda - verso Monza - ma non hanno alcuna intenzione di fermarsi. C'è, infatti, grande movimento anche per quanto riguarda il reparto difensivo.



TOMORI VERSO IL TOTTENHAM - Come appreso da Calciomercato.com, il Tottenham ha fatto un'offerta per Fikayo Tomori da 30 milioni di euro bonus compresi e l'operazione con gli Spurs è già nelle fasi finali.

LA POSIZIONE DEL MILANE QUELLA DI TOMORI - Il Milan ha aperto alla cessione a queste condizioni e la trattativa è in fase molto avanzata. Il Tottenham ha battuto la concorrenza dell'Aston Villa e sta lavorando per chiudere l'operazione e riportare in Premier League Tomori, che non ha ancora dato il proprio via libera al trasferimento.

LO VOLEVA ANCHE LA JUVENTUS - Ricordiamo che sul centrale ex Chelsea, negli scorsi giorni, si era mossa anche la Juventus, che aveva provato ad acquistare l'inglese in prestito con obbligo di riscatto. L’offerta da parte dei bianconeri era stata di 25 milioni di euro totali (5 milioni per il prestito, più ulteriori 20 per l’esecuzione del riscatto obbligatorio). La distanza con il Milan, sotto questo punto di vista, era minima, anche se poi prevalse la volontà del giocatore di restare in rossonero.