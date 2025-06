Milan, intesa di massima tra Reijnders e il Manchester City: il club rossonero vuole 75 milioni

Il suo calcio verticale sembra essere fatto apposta per Pep Guardiola: Tijjani Reijnders è la prima scelta del tecnico catalano per rinforzare il suo Manchester City. Il nazionale olandese è stato seguito, studiato, valutato per mesi dagli scout del club inglese e ora è diventato oggetto di una vera e propria trattativa.

INTESA DI MASSIMA-La notizia dell’ultima ora è quella di un’intesa di massima tra Reijnders e il Manchester City che andrà perfezionata nei dettagli una volta che arriverà l’accordo tra club. Al giocatore è stato offerto un ingaggio quasi raddoppiato rispetto a quello attuale e che arriverebbe a quota 7 milioni. Tijjani ora si gode le vacanze in famiglia e non sta forzando la mano per essere ceduto nonostante il corteggiamento di Guardiola lo abbia colpito particolarmente.

PREZZO GIUSTO- Tra il Manchester City e il Milan c’è sintonia, gli intermediari sono al lavoro per chiudere la trattativa ma proprio il rapporto tra i manager può fare la differenza. La prima offerta formulata dai Citizens da 55 milioni più 5 di bonus non è stata accettata dal Milan che per cedere il suo talento non si muove dalla propria posizione: servono 75 milioni, bonus in più bonus in meno. La sedazione è quella di un City intenzionato ad accontentare il club di via Aldo Rossi entro la metà della propria settimana.