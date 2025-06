Milan Italiano con Chiesa, Pellegrini e non solo

Vincenzo Italiano è tra i candidati alla panchina del Milan. Dopo averlo battuto in finale di Coppa Italia mercoledì a Roma, nella prossima stagione il tecnico del Bologna (sotto contratto fino a giugno 2026 e in trattativa per il rinnovo) potrebbe diventare il nuovo allenatore rossonero al posto del portoghese Sergio Conceiçao.

Le piste alternative portano al grande ex Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Roberto De Zerbi. Anche se quest'ultimo ha perso forza, sempre secondo la Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano rosa in edicola oggi scrive che pure il mercato in entrata del Milan parlerà italiano. In questo senso si spiegano gli interessi per i vari Lorenzo Pellegrini della Roma (infortunato e assente nello scontro diretto di domenica sera all'Olimpico), Federico Chiesa del Liverpool, Riccardo Orsolini del Bologna e Lorenzo Lucca dell'Udinese.

Per quanto riguarda invece la difesa, la Gazzetta dello Sport rilancia i nomi di Pietro Comuzzo della Fiorentina e di Diego Coppola del Verona, ma nelle ultime settimane sono salite le quotazioni di Giovanni Leoni del Parma.