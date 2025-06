Milan, Italiano più lontano: accordo di massima con il Bologna

Fumata bianca in arrivo. Vincenzo Italiano è sempre più vicino alla permanenza sulla panchina del Bologna. Questa mattina i dirigenti del club rossoblù hanno incontrato nuovamente l'allenatore, trovando un accordo di massima per il rinnovo del contratto (fino a giugno 2027 con opzione per un'altra stagione) con aumento d'ingaggio a oltre 3 milioni di euro netti all'anno. Si tratta del terzo faccia a faccia dopo quelli di mercoledì 21 e lunedì 26 maggio, sempre a Casteldebole.

A questo punto Italiano si allontana dal Milan, ancora alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione al posto del portoghese Sergio Conceiçao: pronta un'offerta da circa 4 milioni di euro netti all'anno. In alternativa i rossoneri punterebbero sul ritorno di Massimiliano Allegri e intanto si sono cautelati contattando un ex Bologna: Thiago Motta, reduce dall'esperienza sulla panchina della Juventus conclusa con l'esonero a stagione in corso.

Secondo Sky, alla finestra per Italiano ci sarebbe stata anche l'Inter in caso di divorzio con Simone Inzaghi. I nerazzurri penserebbero anche allo spagnolo Cesc Fabregas del Como o a Massimiliano Allegri, a sua volta già sul taccuino di Milan e Napoli se Antonio Conte dovesse andare via per tornare alla Juventus.