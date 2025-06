Milan, Italiano vuole il rinnovo con il Bologna: da Allegri a Sarri, il punto

Il quartier generale di Casteldbole è stata la sede del primo incontro tra Vincenzo Italiano e la dirigenza del Bologna per programmare il futuro. Il tecnico nativo di Karlsruhe, accompagnato dai suoi legali di fiducia Francesco Caliandro e Diego Nappi, ha aperto chiaramente alla trattativa per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Il primo summit è stato interlocutorio ma la direzione sembra chiara: prolungare fino al 2027 con un adeguamento importante dell’attuale ingaggio da 2,2 milioni di euro all'anno. La volontà comune è di proseguire e continuare a crescere insieme dopo la vittoria della Coppa Italia proprio ai danni di quel Milan che lo ha messo in cima alla lista dei candidati per il post Sergio Conceicao.

ASSE CON RAMADANI - La pista Italiano per il Milan si fa complicata ma rimane comunque attiva, servirà qualche giorno in più per arrivare a una decisione definitiva. Il club rossonero non ha ancora avuto contatti diretti con il tecnico del Bologna ma solo con il suo agente Fali Ramadani, facendo leva sugli ottimi rapporti esistenti con Geoffrey Moncada. Un asse che il club rossonero intende tenere vivo almeno per le prossime 48 ore prima di virare, eventualmente, su un altro obiettivo.

ALLEGRI IN QUOTA - Max Allegri resta l’altra pista da tenere in grande considerazione. Profondamente diverso come profilo rispetto a Italiano, il tecnico livornese rappresenterebbe una rottura rispetto al recente passato. Il Milan sa che sull’ex Juventus c’è il Napoli in pressing costante da giorni, con tanto d’incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis andato in scena la scorsa settimana a Roma. La futura nomina di Igli Tare a nuovo direttore sportivo sembra allontanare Maurizio Sarri dal Milanvisti i contrasti dell’ultima stagione vissuta insieme alla Lazio, ma il tecnico toscano non è completamente fuori dalla corsa e bisogna ragionare di giorno in giorno. Con Italiano prima ( complicata) scelta e Allegri pronto a tornare in panchina tra Napoli e appunto il club rossonero.