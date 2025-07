Il Valencia ha offerto il rinnovo a Javi Guerra che, però, prende tempo: è tentato dal Milan. Sul nazionale under 21 spagnolo c'è anche l'Aston Villa oltre a diversi club spagnoli

Il Milan è attivo sul mercato alla ricerca di nuovi colpi da regalare a Max Allegri. Samuele Ricci è in arrivo, Igli Tare si lavora su Ardon Jashari e non molla la pista Javi Guerra: vanno avanti i contatti con l'entourage del centrocampista spagnolo del Valencia. Classe 2003, forte fisicamente e con un'ottima tecnica di base: Javi Guerra è considerato uno dei migliori prospetti della Liga. Il club rossonero lo segue da almeno due anni ed è convinto che possa diventare un ottimo affare tra presente e futuro.

DIPENDE DA MUSAH - Gli ultimi movimenti rossoneri lasciano pensare di come Jashari sia la vera priorità per un centrocampo che si sta rifacendo il look: il Milan è convinto di arrivare al traguardo per il nazionale svizzero con l'ultima offerta presentata al Bruges da 35 milioni di euro. Yunus Musah è la chiave per Javi Guerra: una volta completata la cessione del centrocampista americano, Tare tornerà alla carica con il Valencia per Javi Guerra. Il 22enne centrocampista spagnolo è molto tentato dalla possibilità di unirsi a Luka Modric e compagni.

LA SITUAZIONE - Si entra nella fase calda per il futuro di Javi Guerra: il talentuoso centrocampista dovrà dare una risposta, in tempi brevi, al Valencia rispetto alla proposta per il rinnovo del contratto che scade nel 2027. L'idea sarebbe quella di fare il salto in un grande club e la scelta sarebbe ricaduta sul Milan nonostante le richieste di Aston Villa e alcuni club spagnoli. Prima, però, Tare dovrà lavorare sul mercato in uscita per costruire un reaprto forte e ambizioso con Ricci, , Modric, Loftus-Cheek, Jashari e Fofana.