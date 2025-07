Milan, Jashari sempre più vicino: nuovi contatti positivi tra le parti, c'è ottimismo

Il Milan insiste per Ardon Jashari: nuovi contatti positivi con il Club Brugge e parti sempre più vicine. Ecco cosa manca per la chiusura

Il Milan si avvicina sempre di più al talento del Club Brugge Ardon Jashari. La dirigenza del Diavolo sta continuando a lavorare in maniera incessante con la squadra belga, per arrivare all'intesa totale e chiudere l'affare con esito positivo. Ricordiamo che negli scorsi giorni il management rossonero aveva inviato una PEC al Bruges con le coordinate della seconda offerta ufficiale per il centrocampista svizzero: un pacchetto da 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili.

La novità di oggi, come appreso dalla nostra redazione, riguarda i nuovi contatti positivi che sono andati in scena nella serata di domenica 6 luglio, che hanno visto il ds rossonero Igli Tare mettere un altro mattoncino sulla trattativa. Le cifre dell'affare restano quelle dell'ultima offerta fatta recapitare dal Milan: 32,5 milioni di base fissa, più 2,5 di bonus, per arrivare ad un massimo di 38 con i bonus difficilmente raggiungibili.

Una cifra rilevante, ma che il Milan intende spendere per un giocatore che ha fatto vedere grandissime qualità nell'ultima stagione in Belgio, tanto da vincere il premio di miglio giocatore del campionato. L'arrivo di Jashari in rossonero è, quindi, sempre più vicino e mancano solamente gli ultimi dettagli per portare al termine una trattativa iniziata diversi mesi fa. Ricordiamo che il classe 2002 ha già un'intesa totale per un contratto quinquennale ( 4 fissi e uno opzionale) con il club di via Aldo Rossi a 3 milioni di euro netti e aspetta solo il via libera per raggiungere Milano e Max Allegri.