Milan, Jovic decisivo nel suo ruolo: ora può ambire al rinnovo del contratto

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Il giorno dopo la chiusura del mercato invernale questa era la domanda che il Milan si faceva pensando a Jovic. L’attaccante serbo era stato messo ai margini fin dall’inizio della stagione perché nei piani del club la terza punta della rosa doveva essere l’enfant prodige Camarda. Luka ha accettato di buon grado questa decisione ma non si è arreso, lavorando giorno dopo giorno con l’intensità di chi si sente parte del gruppo. Mai una parola fuori posto, nemmeno quando veniva escluso dalla lista dei convocati. Al suo agente Jovic non ha mai chiesto di trovargli una sistemazione perché convinto che in una stagione così lunga sarebbe arrivata la sua occasione. E un colpevole ritardo alla fine questa è arrivata.

FATTORE RUOLO - Lanciato nella mischia a sorpresa da Conceicao al posto di Musah dopo appena 22 minuti di gioco contro la sua ex Fiorentina, Jovic si è reso protagonista di una prestazione sublime dal punto qualitativo e sorprendente per la personalità con la quale si è messo la squadra sulle spalle in un momento di grande difficoltà. Luka ha creato gioco tra le linee, ha segnato un gol dei suoi e si è divertito come non faceva da quasi un anno. Schierato dal tecnico portoghese nel suo ruolo preferito di seconda punta ha acceso San Siro con quella che può essere considerata la sua migliore prestazione da quando veste la maglia rossonera. Proprio l’attaccante classe 97’ aveva indicato la via poche ore prima in una intervista al portale serbo MozzaSport: “Mi trovo meglio quando gioco in coppia con un altro attaccante, perché posso agire da seconda punta, con più libertà di movimento. Non ho la struttura fisica per reggere da solo il reparto offensivo, né per replicare certe prestazioni con continuità. Non sono quel tipo di calciatore. Posso attaccare la profondità cinque volte in una partita, ma non farlo venticinque volte. Ed è proprio questo uno degli aspetti che mi ha messo in difficoltà alla Fiorentina”.

FUTURO DA RISCRIVERE - Al termine della gara pareggiata dal Milan contro la Fiorentina, Conceicao si è subito complimentato con Jovic: "Luka ha fatto un grande sforzo da quando sono arrivato, ha una qualità incredibile, poi noi come squadra abbiamo bisogno anche di altre cose e lui lo sa, ma questi minuti e questo gol è davvero meritato". Per il nazionale serbo, al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato al Maradona contro il Napoli, ci sono tutte le condizioni per disputare un grande finale di stagione. Con due obiettivi chiari: mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte e provare a convincere il Milan. Quest’ultima sembra una missione difficile, se non impossibile, ma Luka ha già dimostrato di non conoscere la parola resa. Il suo contratto scadrà nel prossimo luglio ma con prestazioni di questo livello qualche dubbio lo metterà sicuramente nella testa del prossimo direttore sportivo. Jovic, se schierato nel suo ruolo, resta un giocatore di ottimo livello e al Milan ci può stare eccome. Sicuramente non sarà un discorso economico perché l’ex Real Madrid si è ridotto l’ingaggio a 1,3 milioni netti a stagione pur di giocare in quel Milan che amava seguire da bambino con il papà. E che potrebbe rappresentare ancora il suo futuro…