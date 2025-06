Nonostante l'interesse di club come Beşiktaş e Real Betis, Luka Jović si sta avvicinando sempre di più a diventare un nuovo giocatore del Cruz Azul, come viene riportato dai colleghi messicani di Record. L'attaccante serbo è stato a lungo sondato da altre squadre, ma il lavoro ai fianchi del direttore sportivo Ivan Alonso sembra aver dato i suoi frutti. Filtra, infatti, grande ottimismo per l’arrivo dell’ex centravanti del Milan a parametro zero.

L'operazione è sulla buona strada e l'obiettivo del ds Iván Alonso sembra essere sul punto di divenire una solida realtà: l'ingaggio di Jović sarebbe il grande colpo di questo mercato per il Cruz Azul, con la società messicana che ha atteso gli sviluppi del futuro dell’ex Real Madrid in quel di Milano.

Ricordiamo, infatti, che il club di Via Aldo Rossi aveva la possibilità di estendere di un ulteriore anno l’accordo con Luka Jovic. Alla fine, la dirigenza rossonera ha scelto di non esercitare tale opzione e di lasciare così andare via a zero il proprio numero 9 che ora è pronto a ripartire dal Centro-America.