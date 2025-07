Milan, Jovic si ferma nel riscaldamento: cosa si è fatto

Colpo di scena all'ultimo secondo per il Milan: Luka Jovic non gioca titolare contro il Venezia, si ferma nel riscaldamento.

Sembrava tutto pronto per la conferma dell'attaccante serbo, protagonista nel trionfale 3-0 nel derby di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter con una doppietta, ma proprio quando la partita stava per cominciare il classe 1997 ha accusato un problema fisico.

JOVIC KO NEL RISCALDAMENTO: COSA SI E' FATTO - Jovic, da distinta di gara della gara valida per la 34esima giornata della Serie A 2024/25, era stato inserito da Sergio Conceicao nell'undici titolare, ma dopo il riscaldamento la scelta è stata bruscamente cambiata.

Il centravanti serbo, nell'ultimo scatto, ha accusato un dolore lombare e dunque non è stato possibile per lui cominciare la partita dal 1', ma il giocatore va comunque in panchina, in attesa di ulteriori accertamenti e comunicazioni sull'entità dell'infortunio.

CHI GIOCA AL POSTO DI JOVIC - Niente Jovic dunque e Conceicao ha cambiato all'ultimo secondo il centravanti titolare: niente Santiago Gimenez, la scelta del tecnico portoghese è ricaduta su Tammy Abraham.