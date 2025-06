Milan, la cessione di Reijnders e l'effetto positivo sul bilancio: plusvalenza da oltre 40 milioni di euro

Il Milan ha salutato definitivamente Tijjani Reijnders. È diventata ufficiale la cessione del centrocampista olandese al Manchester City, squadra dove disputerà il prossimo Mondiale per Club. I rossoneri dicono così addio a uno dei pilastri dell’ultimo biennio in quel di Via Aldo Rossi, una cessione che riporta in attivo il bilancio meneghino. Ma esattamente che impatto avrà questa operazione sui conti dei rossoneri?

PLUSVALENZA FRA COSTO STORICO E IMPATTO A BILANCIO – I colleghi di Calcio&Finanza, infatti, entrano nel dettaglio dei costi dell’operazione Reijnders. L’olandese – che vanta un costo storico di 20,5 milioni di euro – era legato al Milan da un contratto con scadenza al 30 giugno 2030, con un ingaggio pari a 3,5 milioni netti a partire dalla prossima stagione (pari a circa 4,59 milioni lordi). La sua quota di ammortamento è pari a poco più di 2,5 milioni, per un costo a bilancio che dal 2025/26 sarebbe stato di circa 7 milioni di euro.

A giugno 2025, il valore di Reijnders a bilancio è sceso a quota 12,3 milioni di euro. Considerando, dunque, i 57 milioni di base fissa del trasferimento in Premier League, la plusvalenza di Reijnders toccherebbe quota 44,7 milioni di euro, con un impatto immediato sui conti dell’attuale stagione sportiva (essendo la cessione avvenuta entro il 30 giugno). Da tale cifra va detratto il 10% sulla plusvalenza con il Milan che verserà circa 4,47 milioni di euro all’AZ Alkmaar, per un impatto complessivo sui conti 2024/25 positivo per poco più di 40,2 milioni di euro.

I BONUS - Passiamo ora al discorso relativo ai bonus, che farebbero lievitare la cifra del trasferimento sino a 70 milioni di euro. Qualora dovessero maturare, Calcio&Finanza riporta che avrebbero un effetto positivo sul bilancio dell’annata 2025/26, con il Milan che così risparmierebbero inoltre sul costo di Reijnders tra stipendio e ammortamento per quasi 6,3 milioni di euro.