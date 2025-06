Milan, la contestazione dei tifosi: corteo di massa verso San Siro prima del Monza

Il Milan chiuderà la stagione nel pieno della contestazione dei suoi tifosi. La stagione 2024/25 si chiude a San Siro contro il Monza, si chiude soprattutto in un clima di rabbia e delusione da parte dell'intero ambiente rossonero.

Il tifo organizzato si muoverà già nelle ore antecedenti la partita contro il Monza, 38esima e ultima giornata di Serie A prevista per le 20.45 di sabato 24 maggio. Con un primo comunicato pubblicato nella giornata di martedì, la Curva Sud milanista ha chiamato a raccolta i tifosi per una protesta davanti alla sede del club: "Per tutti i Milanisti che hanno a cuore il futuro del nostro Milan: ritrovo ore 17.00 sabato pomeriggio prima di Milan-Monza nella piazza di Casa Milan. Serve la massima partecipazione da parte di tutto il popolo rossonero".

Con un secondo messaggio oggi la Curva Sud ha fornito ulteriori dettagli: "La manifestazione di sabato a Casa Milan non è riservata alla Curva Sud o ai Milan Club, ma vuole coinvolgere qualsiasi tifoso milanista per contestare in maniera pacifica l’operato della proprietà e di tutta la dirigenza, nessuno escluso! Vi aspettiamo alle 17.00 puntuali, senza bandiere, stendardi, sciarpe, perché purtroppo non c’è nulla da festeggiare. Al termine dell’iniziativa, ci muoveremo tutti insieme in corteo verso lo stadio dove, nonostante ciò che abbiamo passato in questi mesi, canteremo per le vie della nostra città con passione, orgoglio e milanismo, tutto ciò che manca in ogni ruolo chiave di questa società".