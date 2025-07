Milan, la Curva Sud comunica che non sarà presente al raduno di inizio stagione a Milanello: il messaggio

La Curva Sud del Milan ha comunicato che nelle giornata di lunedì 7 luglio non sarà presente a Milanello per il consueto raduno di inizio stagione

La Curva Sud del Milan diserta nuovamente il raduno di inizio stagione a Milanello. Come successo in occasione dell'inizio della scorsa stagione, il tifo organizzato rossonero ha deciso di non presentarsi al centro di allenamento del Diavolo per sostenere e caricare la squadra in vista del nuovo corso targato Massimiliano Allegri.

Nella giornata di lunedì 7 luglio, infatti, è previsto il raduno a Milanello, con i giocatori che inizieranno la preparazione estiva in vista dell'avvio del campionato. Ad assistere alla seduta di allenamento aperta al pubblico, però, non ci sarà la Curva Sud, che ha comunicato la propria decisione tramite un messaggio: "Domani la Curva Sud non sarà presente al raduno a Milanello. Ringraziamo tutte le persone che ieri sono passate anche solo per un saluto, per una birra, per respirare un po' di quel MILANISMO e rivedere striscioni e bandiere che da tempo ci sono proibiti allo stadio...AVANTI ULTRAS, AVANTI MILANISTI!".

Non è stato specificato il motivo di questa assenza, anche se è probabile che sia dovuta al malumore del tifo organizzato rossonero per la disastrosa stagione che ha visto il Milan restare fuori dalle coppe europee e concludere il campionato all'ottavo posto.

Primo allenamento della squadra al mattino sul campo interno

⁠Alle 13 la conferenza di Allegri a Casa Milan

Alle 18 il secondo allenamento, visibile al pubblico sul campo esterno di Milanello

Questo il programma: