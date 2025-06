Milan, la difesa di Allegri: Gila e Udogie nel mirino, ma prima bisogna vendere

Il nuovo Milan vuole ripartire da una difesa più solida rispetto a quella che nella stagione appena conclusasi ha subito (solo in campionato) 43 gol. Massimiliano Allegri è un allenatore abituato a non trascurare la fase difensiva, da sempre punto di forza delle sue squadre e delle tante vittorie ottenute in carriera.

Ovviamente questo obiettivo sarà potenzialmente raggiungibile solo andando a rinforzare un reparto che con ogni probabilità saluterà nel corso della prossima sessione di mercato sia Malick Thiaw che Theo Hernandez. Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sarebbe già pronto a muoversi di conseguenza, come conferma il fatto che avrebbe già pronti i due nomi sui quali andare a puntare per sostituire questi calciatori e rinforzare la retroguardia di Massimiliano Allegri.

La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "In mezzo piace Gila. A sinistra idea Udogie". Sarebbe infatti il difensore centrale della Lazio e l'esterno del Tottenham due fra gli obiettivi principali del Milan per rinforzare la difesa. Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, alla Lazio dal 2022 dopo un'esperienza al Real Madrid, ha un valore di mercato di 30 milioni di euro. Gila ha un contratto con i biancocelesti fino al 2027. Destiny Udogie, esterno della Nazionale classe 2002 ed ex Udinese, ha un contratto con il Tottenham fino al 2030. Strapparlo agli Spurs sarebbe un'impresa, per non meno di 40 milioni di euro.

Il Milan potrebbe raggiungere questi due obiettivi di mercato (oltre al regista, altro obiettivo) cedendo Tijjani Reijnders per 75-80 milioni di euro, Theo Hernandez per 35 milioni e Malick Thiaw per 15-20 milioni.