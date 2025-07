Milan, la scelta del nuovo direttore sportivo slitta a dopo Pasqua: la situazione tra Tare, Sartori e D’Amico

Un passo indietro per provare a prendere la rincorsa verso nuovi obiettivi ambiziosi. Il Milan del team di lavoro ha capito che la figura del direttore sportivo manca e non può essere bypassata. Una presa di coscienza arrivata dopo una stagione dove determinate competenze sono mancate al club rossonero sia sul mercato, e con il relativo allestimento della rosa, sia nella gestione delle problematiche ( numerose) all’interno dello spogliatoio. Serve così una figura che sappia lavorare all’interno di una struttura dove ogni ruolo è importante per il risultato finale ma che abbia il carisma per farsi sentire dalla squadra, che abbia contatti importanti nel calcio e conosca a menadito le dinamiche del calcio italiano. Una figura alla Giovanni Sartori, per intenderci, ma l’esperto dirigente ideatore già dei miracoli Chievo Verona e Atalanta ha appena rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 2027.

MILAN TENTATO- Il Milan è chiaramente tentato dalla possibilità di affidare l’area sportiva a un grande conoscitore come Sartori. Nessun contatto diretto ma un’idea c’è e va tenuta comunque in considerazione come candidatura per le prossime settimane. Perché si, la scelta sul nuovo direttore sportivo slitterà sicuramente a dopo Pasqua. Nella prossima settimana il CEO Giorgio Furlani tornerà operativo su questa tematica centrale per il progetto sportivo del club di via Aldo Rossi dopo aver lavorato a delle attività di natura commerciale.

PROBLEMA CONTRATTO - Per risultati e competenze il Milan sarebbe orientato a puntate o su Giovanni Sartori o su chi ha preso il suo posto all’Atalanta, Tony D’Amico. Entrambi, però, sono blindati da contratti lunghi e ben remunerati dai rispettivi club di appartenenza. Una chiave di lettura ulteriore per spigare lo stallo e che ha portato anche al nulla di fatto con Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Resta Igli Tare che attende di riallacciare i contatti con il club rossonero fermi a un mese fa e a Zlatan Ibrahimovic: il dirigente albanese è l’unico libero sul mercato tra i candidati ma probabilmente convince di meno altrimenti sarebbe già stato chiamato in sede per firmare.