La prossima sarà una stagione troppo importante per la crescita di Camarda e per il Milan è assolutamente vietato sbagliare la scelta da fare. Perché nei tre confronti andati in scena in meno di 10 giorni con il suo agente Beppe Riso sono stati messi sul tavolo tutti i problemi di gestione della scorsa stagione e le idee in vista della prossima.

RECORD - L’attaccante del Milan, classe 2008, dopo aver esordito in Serie A con i rossoneri e aver fatto anche il proprio debutto in Champions League, diventando l’italiano più giovane di sempre in campo nella massima competizione europea, lo scorso anno ha scritto la storia in Cagliari-Milan. La sua presenza da titolare in campionato, il 9 novembre scorso, aggiunge un’ulteriore riga ai suoi record di precocità: è il giocatore di movimento più giovane di sempre a giocare dall'inizio una partita di Serie A col Milan, secondo in assoluto dietro al portiere Giuseppe Sacchi (nel 1942).

Ascolta "Milan, la settimana di Camarda: accordo per il rinnovo, poi la cessione con una priorità chiara" su Spreaker.

RINNOVO E PRESTITO - Francesco è il ragazzo dei record in rossonero che ora vuole diventare grande, passo dopo passo. Con pazienza, lavoro, responsabilità e quel talento che ha solo bisogno di essere supportato a dovere. Il Milan ha trovato con Riso l’accordo per rinnovare l’attuale contratto in scadenza a luglio del 2027 di un altro anno ancora, con ritocco dell'ingaggio che attualmente è di 450 mila euro netti annui più bonus. In queste ore verranno definiti tutti i termini e già all’inizio della prossima settimana è prevista la firma di Camarda. Una volta messo tutto nero su bianco, il classe 2008 sarà ceduto in prestito alla società che presenterà le migliori garanzie progettuali.

SERIE A -L’obiettivo dell’entourage di Camarda è quello di trovare una sistemazione adatta nella massima serie. Il Lecce di Corvino ha già manifestato un interesse concreto, nelle prossime ore verrà stabilito un contatto anche con il Pisa. In serie B sono almeno 6 le società interessate con Spezia e Carrarese avanti rispetto alla concorrenza. Entro una settimana verrà definito il futuro di Camarda, tra rinnovo e nuova esperienza solo con la formula del prestito secco.