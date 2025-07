In seguito all'incontro con i giovani ospiti del Policlinico di Milano con Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Christy Grimshaw e Marta Mascarello e del Pio XI di Desio con la Legend Marco Borriello, Fondazione Milan ha continuato il proprio ciclo di visite alle strutture ospedaliere di Milano e del territorio lombardo organizzate in occasione del periodo di Festività.

Nel corso del pomeriggio di ieri, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha ospitato Fikayo Tomori e Francesco Camarda per una sorpresa speciale ai pazienti del reparto pediatrico. I due giocatori rossoneri hanno avuto l'occasione di trascorrere del tempo con i piccoli pazienti, scattando qualche foto e portando loro qualche dono come regalo per il periodo Natalizio.

Questa visita rientra nell'ambito delle attività di responsabilità sociale promosse da Fondazione Milan, che, in collaborazione con il Club rossonero, si impegna a realizzare una serie di progetti e campagne di raccolta fondi mirati a generare un impatto concreto sulle comunità e sul territorio di riferimento, con particolare attenzione alla dimensione locale.