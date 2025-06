Milan, la trattativa per Xhaka entra nel vivo: pronta l'offerta da 10 milioni al Bayer Leverkusen, che vuole Thiaw

Ciak, si gira. Il Milan vuole affidare la regia della squadra a Granit Xhaka, oggetto dei desideri di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il centrocampista svizzero non è solo un obiettivo per il club rossonero bensì l'obiettivo principale per rinforzare la mediana. Leadership e conoscenze al favore di una squadra che ha bisogno di certezze per tornare competitiva nella prossima stagione. I contatti con l'entourage degli ultimi giorni hanno incoraggiato il Milan nell'iniziare una vera e propria negoziazione con il Bayer Leverkusen.

PROPOSTA DA 10 MILIONI - I rumours raccolti nel finire della scorsa settimana hanno trovato via via sempre più conferme: nelle prossime ore il Milan proverà a stabilire un primo confronto con il Bayer Leverkusen per provare a convincerlo cedere Xhaka. Il club tedesco aveva fatto filtrare il desiderio di confermare il capitano della nazionale svizzero dopo che ha già salutato perdine importanti come Jonathan Tah, Florian Wirtz e Jeremie Frimpong. Granit è un giocatore che tanto piace anche al nuovo allenatore dei tedeschi Erick ten Hag. Igli Tare su Xhaka vuole andare fino in fondo con grande decisione. Secondo quanto appreso da calciomercato.com il club rossonero metterà sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni, bonus compresi, per provare a ottenere il sì del club tedesco.

FATTORE THIAW - Il Bayer Leverkusen è alla ricerca di un difensore centrale e tra i profili graditi c'è quello di Malick Thiaw. Al momento il discorso è separato rispetto a quello di Xhaka ma è chiaro che le sensazioni di uno possono influenzare le trattative dell'altro. Nelle prossime ore, in occasione del primo contatto tra i due club, Igli Tare capirà le reali intenzioni dei tedeschi su Thiaw. Attenzione però al fattore Allegri: Malick gode della stima del tecnico livornese che sarebbe anche tentato dalla possibilità di valorizzarlo come mai successo in passato nella sua esperienza italiana. Il Milan, quindi, può ascoltare proposte per Thiaw ma non ha nessuna intenzione di svenderlo.

