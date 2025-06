Milan, l'agente di Saelemaekers è a Milano: può sbloccarsi l'affare con la Roma

Settimana importante per decidere il futuro di Alexis Saelemaekers. Secondo quanto riporta Il Tempo Gordon Stipic, agente del belga, è arrivato a Milano per parlare con il Milan, proprietario del cartellino, e con la Roma, che vuole riscattarlo. Sbarcato nella Capitale la scorsa estate in cambio di Abraham con la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto, l'ex Anderlecht è diventato una pedina fondamentale di Ranieri. In questa stagione ha giocato 13 partite tra campionato e coppe, con 4 gol e 3 assist. Ghisolfi è consapevole che la chiacchierata estiva con Moncada sulla possibile cifra del riscatto, ovvero 15 milioni, è solo la base di partenza. I due club parleranno, con la volontà di arrivare a una soluzione che possa accontentare tutte le parti.

Saelemaekers, che ha il contratto in scadenza nel 2027 con il Milan, sta bene a Roma e non sarebbe contrario a continuare la sua avventura in giallorosso. Al Milan le porte sono chiuse e a oggi non arrivano segnali diversi, neanche con Conceicao in panchina, sebbene il belga abbia caratteristiche che si sposano con l'idea di calcio del portoghese. Moncada e Furlani, per i quali tutti i giocatori hanno un prezzo, vogliono fare cassa, l'eventuale trattativa per la conferma di Tammy Abraham, a oggi, viaggia su un binario diverso.

Saelemaekers, classe 1999, è arrivato al Milan nel gennaio 2020 in prestito oneroso per 3,5 milioni di euro e con diritto di riscatto fissato a ulteriori 3,7 milioni, pagati da Maldini e Massara l'estate successiva. Al 30 giugno scorso aveva un costo a bilancio di circa 2,5 milioni di euro.