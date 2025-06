Milan, l'Atalanta si inserisce su Ahanor del Genoa

Via vai sulla fascia mancina dell'Atalanta. In uscita Matteo Ruggeri è ormai destinato all'Atletico Madrid del Cholo Simeone, così il club bergamasco ha aperto la caccia a un nuovo terzino sinistro.

In questo senso l'Atalanta affianca il Milan nella corsa a Honest Ahanor. Classe 2008, è sotto contratto con il Genoa fino a giugno 2027.

Gilardino lo ha fatto esordire in Serie A da titolare lo scorso 28 settembre nella partita persa 3-0 in casa contro la Juventus, per poi inserirlo dalla panchina nella trasferta vinta 1-0 a Parma il 4 novembre. Dopo il cambio di allenatore a stagione in corso, Vieira lo ha fatto giocare nel finale di campionato per quattro gare consecutive contro Lazio, Como, Milan e Napoli. Dove Ahanor è andato in rete, causando l'autogoal del portiere Meret in occasione del momentaneo 1-1 (poi la partita è finita 2-2).

Con il francese Theo Hernandez ormai destinato in Arabia Saudita all'Al-Hilal allenato dall'ex interista Simone Inzaghi, il Milan può prendere due nuovi terzini sinistri: un giovane di prospettiva come Ahanor e un elemento più esperto tipo l'ucraino dell'Arsenal, Oleksandr Zinchenko (classe 1996 ex Manchester City) senza dimenticare il nazionale belga Maxim De Cuyper (classe 2000) del Bruges.

Intanto in uscita i rossoneri cedono il giovane italiano Andrea Bozzolan (classe 2004) alla Reggiana in Serie B.

Sempre sulla sinistra, ma in un ruolo offensivo, il Genoa mette gli occhi sul francese Alan Virginius (classe 2003), reduce da un prestito allo Young Boys in Svizzera ma di proprietà del Lille. La pista alternativa porta allo svedese Jesper Karlsson (classe 1998), rientrato al Bologna dopo un prestito al Lecce e sondato pure dal PSV Eindhoven per il dopo Noa Lang (in trattativa col Napoli) insieme alla conferma dell'ex interista Ivan Perisic.

L'Atalanta è interessata anche ad altri due calciatori del Genoa: il difensore belga Koni De Winter (classe 2002) e il mediano danese Morten Frendrup (classe 2001), cercato pure dal Betis.

Intanto in prospettiva futura per la squadra Primavera il Genoa ha ingaggiato dal NS Mura il difensore centrale sloveno Alin Kumer Celik (classe 2007).