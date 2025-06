Milan, l'Atletico Madrid punta su Robertson: Theo Hernandez si allontana

Più passan i giorni, più sembra che il matrimonio tra Theo Hernandez e l'Atletico Madrid possa non farsi. ll francese vuole andare dai colchoneros che, però, si sono fermati all'offerta da 20 milioni, ritenuta bassa dal Milan. E, come riportato da Fabrizio Romano, avrebbero messo in cima alla lista dei desideri Andy Robertson.

OBIETTIVO PRINCIPALE - Lo scozzese del Liverpool sarebbe considerato il candidato ideale per il ruolo di terzino sinistro per la squadra di Diego Pablo Simeone. Non è un affare facile, ma l'arrivo di Milos Kerkez ai reds potrebbe contribuire a rendere la trattativa più agevole. Quel che conta, tuttavia, è che Robertson sia balzato in cima alle preferenze dell'Atletico, superando così Theo Hernandez.

THEO - Il francese, dopo aver rifiutato l'Al-Hilal, ha cercato una soluzione con i suoi agenti, trovando terreno fertile nell'Atletico Madrid. L'offerta degli spagnoli, però, non ha soddisfatto il Milan, che, come raccontato qui su calciomercato.com, ha anche provato a forzare la mano, mettendo in chiaro che, senza cessione e senza rinnovo, c'è il rischio di finire fuori rosa.