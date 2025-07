Milan, fischi assordanti a San Siro. Curva Sud vuota per i primi 15', striscione e cori contro la società

Il momento del Milan è estremamente delicato e i tifosi non perdonano: dalla protesta della Curva Sud ai pesanti fischi di San Siro.

Fuori dalla Champions League e fuori dalla Coppa Italia nel giro di una settimana, con una situazione deficitaria in classifica in campionato e il rischio di restare fuori dalla prossima Champions concreta, soprattutto dopo la sconfitta contro il Bologna nel recupero della nona giornata di Serie A. La squadra di Sergio Conceiçao sta attraversando un periodo durissimo e la sfida con la Lazio, posticipo della 27esima giornata, diventa cruciale per il finale di stagione.

In questo contesto i tifosi rossoneri fanno sentire la loro voce, ma non per sostenere i loro beniamini ma per manifestare il proprio dissenso nei confronti di una stagione nettamente al di sotto delle aspettative. Squadra, allenatore, società, tutti sono finiti sul banco degli imputati.

SQUADRA FISCHIATA ALL'ARRIVO A SAN SIRO - Le prime avvisaglie del clima freddo a San Siro si sono viste già fuori dallo stadio. Al momento dell'arrivo del bus della squadra del Milan, è arrivato qualche fischio da parte dei tifosi presenti all'ingresso dei parcheggi sotterranei dell'impianto.

LA CURVA SUD ENTRA IN RITARDO - L'atmosfera a San Siro non è delle migliori, anche perché il tifo organizzato del Milan ha annunciato l'inizio di una contestazione. La Curva Sud ha deciso di entrare allo stadio con 15 minuti di ritardo in segno di protesta. "Siamo solo ai primi di marzo e la nostra stagione è già ai titoli di coda, o quasi. Restano solo due derby in coppa Italia per farvi riconquistare un briciolo di dignità o per certificare definitivamente il VOSTRO totale fallimento", recitava il comunicato diramato ( LEGGI QUI ).

STRISCIONE IN CURVA - Nel pre-partita, poi, in Curva Sud è apparso un unico striscione, con il quale il tifo organizzato ha mandato il proprio messaggio: "Solo per la maglia".

PRIMI FISCHI A SAN SIRO - Dopo pochi minuti di partita, dalle tribune di San Siro si sono sentiti fischi all'indirizzo dei giocatori del Milan.

CORI CONTRO CARDINALE - Poco dopo il 15', come annunciato, la Curva Sud ha fatto il suo ingresso a San Siro e ha esordito con l'ormai noto coro contro il proprietario del Milan Gerry Cardinale, numero uno del fondo RedBird ("Cardinale devi vendere, vattene"). A questo sono seguiti altri slogan ("Indegni") e cori ("Questa società non ci merita").

BORDATE DI FISCHI - Fischi assordanti a San Siro, i tifosi scaricano il Milan dopo un primo tempo molto negativo, con la squadra di Conceiçao sotto di un gol (rete di Mattia Zaccagni) e incapace di reagire in maniera efficace. I giocatori rossoneri sono andati negli spogliatoi sotto la forte contestazione dei loro sostenitori.

FISCHI E CORI ALL'USCITA - Fischi assordanti e cori che hanno accompagnato poi l'uscita dal campo della squadra al fischio finale, con il risultato di 2-1 per la Lazio per il rigore trasformato da Pedro allo scadere e la terza sconfitta consecutiva per il Milan di Conceiçao.