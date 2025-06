Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca

Milan-Bologna 0-1

Maignan 6: non ha colpe sul gol, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in negativo.

Tomori 5: serata brutta, da dimenticare, per il difensore inglese. Ndoye ha un altro passo e quando mette le marce alte lo fa rimanere quasi sul posto. Lo svizzero non dà mai punti di riferimento ma tante colpe anche al suo diretto marcatore che gli concede spazio e tempo per esprimersi come se fosse nel salotto di casa sua. (dal 62' Walker 5: male, malissimo su tutta la linea. Sbaglia tutto: letture, tocchi elementari. Acquisto che si è rivelato totalmente inutile)

Gabbia 5: in apnea per tutta la partita, cerca l'anticipo anche quando non servirebbe. Impreciso anche in fase di costruzione e nel gioco aereo, ovvero il suo punto forte.

Pavlovic 5: il centrale serbo è costato sui 20 milioni complessivi ma ha dimostrato anche in questo atto finale della coppa Italia di non valere tale cifra perché è impacciato e non sa difendere di reparto. Flop

Jimenez 6: partenza incoraggiante: prima va vicino al gol con un ottimo inserimento in area di rigore, poi è bravo a rubare palla in transizione alta per poi trovare Jovic in area di rigore in quella che è stata l'unica occasione da gol di marca rossonera nella prima frazione. Cala d'intensità nella seconda frazione ed esce per un cambiamento tattico di Conceicao che passa alla difesa a quattro. (dal 62' Joao Felix 5: ennesima prestazione ai limiti dell'indecente per il jolly offensivo portoghese che prima calcia fuori un ottimo assist dentro l'area e poi inizia a giocare a 50 metri dalla porta avversaria)

Fofana 5: non era al meglio e lo si nota dalla difficoltà di corsa, sia nel corto che nel lungo. Il Bologna attacca con tanti uomini e impone il sui ritmo, Yossouf è totalmente incapace di opporre la benché minima resistenza (dall'88' Chukwueze sv).

Reijnders 5; stecca, clamorosamente, la partita più importante della stagione. L'olandese vaga per il campo senza una meta, disorientato dal pressing uomo su uomo del Bologna. Un vero peccato.

Theo Hernandez 5: il Milan voleva qualcosa dai suoi giocatori più rappresentativi ma non l'ha ottenuto. Tra questi spicca in negativo la prestazione mediocre del francese che non va oltre il passaggio orizzontale a due metri, spesso rivolto a Maignan.

Pulisic 5,5: da un giocatore con la sua cifra tecnica non si possono accettare cosi tanti errori in fase di costruzione dell'azione. Ci mette il cuore ma non basta, da lui il Milan si aspetta la giocata risolutiva (dall'87' Abraham sv).

Leao; 5: una partenza discreta, poi inizia a trotterellare per il campo senza la minima goccia di cattiveria che serve per chiudere le azioni da gol pericolose. La sua prestazione è lo specchio della stagione rossonera.

Jovic 5,5: non ha il fuoco dentro nell'occasione da gol, seppur non pulitissima, capitatagli nella prima frazione di gioco. Lavora discretamente per la squadra, specialmente spalle alla porta a favore degli inserimenti dei compagni di centrocampo. Nel complesso fa pochino per determinare. (dal 62' Gimenez 5,5: può fare poco, gioca lontano dalla porta e non nella zona dove può fare male con le sue caratteristiche, ovvero in area di rigore)

All. Conceicao 5: arriva all'appuntamento da lui più atteso con una sicurezza che si trasforma in arroganza. E il risultato dimostra quanto abbia perso contro Italiano su tutta la linea.