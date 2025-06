Milan, Leao difende Calabria dai fischi: "Insieme, mio capitano"

Parole da vero leader da parte di Rafael Leao che, dopo la prima uscita in campionato, pareggiata 2-2 dal Milan contro il Torino, ha cercato di difendere il proprio capitano Davide Calabria. I tifosi rossoneri, infatti, avevano fischiato in più di un'occasione Davide Calabria, terzino destro della squadra di Fonseca, autore di una prestazione sottotono.

In particolar modo, i vari supporters meneghini, accorsi in massa (ben 70.742 spettatori sugli spalti del Meazza) per sostenere i propri beniamini sul campo, al momento della sostituzione del capitano Davide Calabria - al minuto 83, infatti, sotto 0-2, l’allenatore lusitano ha inserito Noah Okafor per aumentare il pressing offensivo della propria squadra - hanno subissato di fischi il terzino azzurro, dimostrando tutto il proprio disappunto per la prova offerta in campo.

Il 10 rossonero, però, non ha esitato a prendere le difese del suo compagno, postando una storia su Instagram con una foto del terzino azzurro e commentando così: "Insieme, mio capitano". Un segnale forte da parte di uno dei leader tecnici della formazione di Paulo Fonseca.