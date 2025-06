Milan, Leao e il Bayern: spunta una nuova alternativa

Il Bayern Monaco non vuole sbagliare mossa sul mercato. I dirigenti del club bavarese si stanno prendendo del tempo per individuare il sostituto ideale del nazionale tedesco Leroy Sané (classe 1996 ex Manchester City e Schalke), passato a parametro zero ai turchi del Galatasaray.

Sul primo obiettivo Nico Williams si è inserito il Barcellona, che ha trovato un accordo col nazionale spagnolo dell'Athletic Bilbao. Così i campioni di Germania stanno valutando delle soluzioni alternative. La pista che porta al portoghese Rafael Leao del Milan (classe 1999) è ancora aperta, ma non è l'unica.

Infatti il Bayern sta pensando ad altri calciatori nel ruolo di esterno d'attacco come ad esempio il francese Bradley Barcola (classe 2003), sotto contratto fino a giugno 2028 col Paris Saint-Germain che però non lo considera cedibile. Intanto i campioni d'Europa stanno definendo l'acquisto del difensore ucraino del Bournemouth, Ilya Zabarnyi (classe 2002).