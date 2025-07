Milan, Leao esce allo scoperto: "Squadra dei miei sogni? Ci gioco già"

Sono parole al miele quelle che arrivano direttamente da una diretta TikTok di Rafael Leao. A precisa domanda "Qual è la tua squadra dei sogni?", il 10 rossonero ha risposto: "Ci gioco già". Si allontanano le sirene del Bayern Monaco e del mercato?

Rafael Leao esce allo scoperto? Dopo varie settimane di indiscrezioni – in particolar modo, è stato il Bayern Monaco a pensare internamente alla soluzione che porta al numero 10 rossonero – ecco che l’esterno offensivo portoghese ha deciso di prendere la parola in modo diretto. Una risposta precisa a una domanda altrettanto specifica che va a chiarire la situazione e le ambizioni del lusitano in vista di una prossima annata che, nei pensieri della società di Via Aldo Rossi, sarà importante per ripartire e per tornare a lottare per la vetta del calcio italiano.

"GIOCO GIA' NELLA MIA SQUADRA DEI SOGNI" - Leao ha scelto un modo tutto suo per dichiarare tutto il suo amore nei confronti del Milan: infatti, nel corso della giornata di oggi, l’ex giocatore del Lille ha risposto in maniera netta a una domanda postagli durante una recente live sul proprio canale TikTok. Nella diretta odierna di Leao, è stato posto al portoghese un quesito particolare: “Qual è la tua squadra dei sogni?”. La risposta non si è fatta attendere: “"Già ci gioco in uno dei club dei miei sogni. Il Milan è uno dei club dei miei sogni". Il giocatore lusitano ha così’ voluto ribadire il suo attaccamento alla maglia rossonera, allontanando così’ – almeno per il momento – le sirene di una sessione di mercato che è appena cominciata a entrare nel vivo. C’è tutta l’intenzione, dunque, per Leao di essere determinante nella stagione che verrà: il 10 sarà uno dei pilastri (e dei capitani) della formazione di Massimiliano Allegri che lo ritiene uno degli elementi fondamentali nella sua filosofia e nella sua visione di gioco per il Milan.

LA SITUAZIONE SUL MERCATO - Rafael Leao, come detto, sarà al centro dell’impostazione tattica dell’allenatore livornese, ma – chiaramente – come ogni pedina della rosa meneghina, non viene considerato incedibile. La cifra per far vacillare il Milan deve avvicinarsi sensibilmente a quota 80/90 milioni di euro (anche 100, in realtà): se non arrivassero proposte monstre di questo tipo – e sotto questo punto di vista, almeno allo stato attuale dei fatti, bisogna fare attenzione all’interesse manifestato dal Bayern Monaco – i rossoneri non hanno alcuna intenzione di rinunciare al proprio numero 10.