Milan, Leao imprescindibile per Allegri: nuovo ruolo e la risposta alla Premier League

Massimiliano Allegri al Milan, atto secondo. Undici anni dopo il tecnico livornese torna sulla panchina del Milan per rilanciarlo dopo l'ultima pessima stagione. Nelle prossime 24/48 ore arriveranno anche le firme sul contratto triennale poi sarà il tempo di iniziare a programmare il futuro analizzando le criticità della rosa attuale e scegliendo anche i giocatori dai quali ripartire. L'idea generale sarebbe quella di valorizzare una rosa importante che ha non ha reso secondo le possibilità.

LEAO CENTRALE - In una intervista concessa al Corriere della sera e al compianto Mario Sconcerti, Massimiliano Allegri parlava così di due giocatori fondamentali per la rosa: "Il Milan ha due giocatori eccezionali e molto moderni, Theo Hernandez e Rafael Leao. Si ritorna all’importanza della fisicità. Non c’è nel mondo un altro che salta l’uomo con la potenza e la leggerezza di Leao. Quando siamo tutti, siamo molto forti anche noi. Ma ne riparleremo, spero presto", E proprio dal talento del portoghese Allegri intende ripartire: nei colloqui con Tare ha avuto delle rassicurazioni importanti sulla permanenza di Rafa anche nella prossima stagione.

NUOVO RUOLO - Negli ultimi 5 mesi Allegri ha seguito con grande costanza il Milan e ha maturato l'idea che per far rendere al meglio un diamante ancora grezzo come Leao bisogna liberarlo dai compiti difensivi. Ecco perché la volontà sarebbe quella di avvicinarlo alla prima punta, in un ruolo più centrale e nel vivo delle manovre offensive. Prima, però servirà una prova di resistenza fuori dal campo: resistere alle offerte che arriveranno per l'ex Lille che tanto piace a Chelsea, Atletico Madrid e Arsenal.