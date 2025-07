Milan, Leao si allena da solo: le ultime in vista del derby

Morale molto alto in casa Milan dopo la vittoria in rimonta sulla Juventus grazie alla rete di Pulisic e a un autogol di Gatti. Sergio Conceicao vuole vincere il primo trofeo in rossonero contro quell'Inter con la quale ha giocato nella sua carriera da calciatorie. Una missione difficile ma che potrebbe diventare meno complicata con un Leao in più: l'esterno portoghese difficilmente sarà della partita dal primo minuto, tra oggi e domani si capirà se potrà recuperare almeno per la panchina.

ALLENAMENTO DA SOLO - Intorno alle ore 12 ore italiane, Leao è sceso sul campo di allenamento (da solo) per capire come risponde il flessore dopo l'infortunio muscolare patito il 20 dicembre scorso nella trasferta del Bentegodi contro il Verona. Rafa non era nemmeno in distinta nella semifinale di ieri contro la Juventus.

LA MOTIVAZIONE DI RAFA - Il Milan vuole procedere per gradi con Leao, il portoghese resta un giocatore troppo importante anche per guidare la rincorsa in campionato e ottenere il pass per gli ottavi. Di certo non filtra grande ottimismo sul recupero nonostante la grande motivazione di Rafa nel voler giocare il derby che vale una Supercoppa. Nelle prossime ore è attesa una decisione definitiva.