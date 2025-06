Milan, Leoni primo obiettivo per Allegri: l'idea del Parma

Il futuro è tutto di Giovanni Leoni. Il difensore del Parma è un classe 2006 con mezzi atletici, fisici e tecnici di primo livello. A questi ingredienti miscela una dose massiccia di personalità che non guasta mai. Non è una roba da tutti fermare Romelu Lukaku e Randal Kolo Muani con delle prestazioni che sono state appuntate sul taccuino degli osservatori di Inter, Napoli, Juventus e Milan. MI MANDA ALLEGRI - Allegri e Tare sono in contatto quotidiano, scambiano idee per quelle che devono essere le caratteristiche da portare nel nuovo Milan.E quelle di Leoni calzano a pennello con le idee sulle quali la dirigenza rossonera sta creando la nuova squadra: Giovanni è l’obiettivo numero uno per dare visione e prospettive al reparto difensivo. In caso di cessione di uno tra Tomori e Thiaw, partirà subito la missione per il difensore del Parma. DECIDE IL PARMA - Il Milan su Leoni c’è, ma deve fare presto per superare la concorrenza. Serve uno scatto per piazzarsi in una posizione di comfort perché deve essere il Parma a scogliere i dubbi: l’idea sarebbe quella di non cedere il difensore romano in questa sessione di mercato. Salvo offerte davvero irrinunciabili e nell’ordine dei 25 milioni di euro. Questa è la linea che emerge ora, poi sarà il Parma a decidere se aprire o meno a una negoziazione. Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui