Milan-Liverpool, le pagelle di CM: Loftus-Cheek da Chi l'ha visto, Fofana fuori condizione, si salva solo Pulisic

Milan-Liverpool 1-3

MILAN

Maignan 5: serata maledetta per il portiere francese. Avverte subito un fastidio muscolare che lo penalizza nei movimenti tanto che rimane sulla linea di porta sui primi 2 gol del Liverpool. Mezzo voto in più per i due ottimi interventi su Salah e Gapko nella prima frazione. Costretto ad alzare bandiera bianca per un colpo subito, esce dal campo disperato (dal 6’ st Torriani 6: incolpevole sul gol subito, serata da ricordare per l'esordio in Champions League);

Calabria 4,5: provoca il calcio di punizione che porta al pareggio del Liverpool, errore da matita rossa. In totale affanno sulle offensive di Gapko e Tsimikas. (dal 25’ st Emerson Royal 5,5: si vede poco).

Tomori 5,5: non dà mai la sensazione di poter dare certezze al reparto difensivo. (Dal 37’ st Gabbia SV)

Pavlovic 5: Grinta e determinazione sono due strumenti che porta sempre con sé. Ma in partite come questa serve tanto altro: in primis una migliore conduzione del primo possesso palla. Deve lavorare tanto per migliorare dal punto di vista tecnico.

Theo Hernandez 6,5: ci prova con grande personalità e costanza soprattutto nella seconda frazione di gioco. Almeno lui non ha molto da rimproverarsi.

Fofana 5: male, molto, sia in fase di costruzione che in quella difensiva. Yossouf non è brillante dopo un’estate particolare dove si è allenato a parte per diverse settimane.

Loftus-Cheek 4,5: chi l’ha visto? Ruben é rimasto a Milan-Psg della scorsa stagione. La fotografia del momento è tutta nella mancata marcatura su Van Dijk in occasione del secondo gol. (dal 25’ st Abraham 6: entra in campo con lo spirito giusto ma è troppo tardi perché il resto della squadra aveva già mollato)

Pulisic 7: l’unico che si danna l’anima per cambiare il verso di una stagione nata malissimo. Segna il gol dell’illusione rossonera al 3’.

Reijnders 5: l’olandese non incide mai.

Rafa Leao 6: qualche spunto interessante, nel finale è sfortunato in occasione del palo. Potrebbe fare di più.

Morata 5,5: inizia la gara con le marce alte, servendo un assist perfetto per Pulisic, ma finisce presto la benzina. ( dal 37’ st Okafor SV)

All. Fonseca 4,5: difendere a zona con il Liverpool non è stata sicuramente un’idea tattica brillante. La sensazione è che fatichi a trovare una soluzione ai problemi.

LIVERPOOL

Alisson 6: trascorre una serata tutto sommato tranquilla.

Alexander-Arnold 6,5: disegna l’assist per il gol di Konatè. (dal 33’ Gomez SV)

Konaté 7: giganteggia in marcatura su Morata e segna un gol che pesa tantissimo.

Van Dijk 7: perfetto sia nella propria area di rigore che in quella avversaria. La vittoria dei Reds porta la sua firma con il gol e tanto altro.

Tsimikas 7: si fa trovare pronto. Piede educato e tanta corsa: il greco è tra i migliori e mette a referto anche un assist perfetto.

Gravenberch 6,5: lavora tanto come schermo difensivo. In grande crescita.

Mac Allister 7: un professore in regia. Illumina con il suo calcio sempre in movimento e in verticale. (dal 45’ st Endo SV)

Salah 6,5: partita stregata per Momo che centra due volte la traversa nel primo tempo. (dal 47’ st Chiesa SV).

Szoboszlai 7: si muove divinamente sulla trequarti e trova il gol che chiude la partita. Cosa chiedere di più?

Gakpo 6,5: mette sempre in difficoltà Calabria. (dal 23’ st Luis Díaz 6,5: qualità e quantità nel finale di gara)

Diogo Jota 5,5: unica nota negativa della serata. Egoista e inconcludente. (dal 23’ st Nunez 6: aiuta la squadra)

All.Slot 6,5: trova gli argomenti giusti per ridare verve a una squadra che arriva all’appuntamento dopo una brutta sconfitta casalinga in Premier League contro il Nottingham Forrest.