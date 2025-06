Milan-Loftus-Cheek: Allegri ha posto il veto alla cessione

Ruben Loftus-Cheek è sicuramente uno di quei giocatori che hanno benedetto il ritorno al Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sta lavorando in sinergia con la dirigenza alla costruzione della rosa con delle indicazioni precise rispetto alla sua idea di rilancio delle ambizioni della squadra. E tra queste, c’è il veto alla cessione del possente centrocampista inglese.

UOMO GOAL - La cessione di Reijnders al Manchester City ha privato il Milan di un giocatore sublime e di un centrocampista box to box da 10 goal in serie A nell’ultima stagione. Loftus-Cheek è l’unico centrocampista in rosa ad avere un tale quantitativo di reti nei piedi: infatti, ne aveva segnati 6 in Serie A e 4 in Europa League nella sua prima stagione in Italia con la maglia rossonera. Nelle idee del direttore sportivo Tare e del tecnico Allegri, l’ex Chelsea può tornare in quella versione con una gestione diversa e più accurata di un fisico tanto prorompente quanto fragile. Una sfida interessante per un Milan convinto delle qualità del 29enne centrocampista inglese.

VETO ALLA CESSIONE - Loftus-Cheek viene descritto come un ragazzo sensibile che ha bisogno di avvertire la fiducia del suo allenatore per rendere al meglio. Quella fiducia incondizionata che aveva trovato senza indugi nell’esperienza vissuta al Chelsea con Maurizio Sarri: il tecnico toscano ha provato – nel corso delle settimane passate - a sondare il terreno per portarlo con lui alla Lazio. Un’operazione senza alcun successo, complice sia il blocco del mercato che la società biancoceleste sta attualmente vivendo (e che impedisce ai capitolini di effettuare operazioni in entrata) sia la volontà di Allegri di tenersi stretto il giocatore. Allegri vuole infatti rilanciare Loftus-Cheek al Milan: questa è la decisione definitiva.