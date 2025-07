Milan, Loftus-Cheek e Florenzi vedono la fine del tunnel: pronti al rientro, ecco quando possono tornare a disposizione

Arrivano buone notizie dall'infermeria di casa Milan. Se in vista della gara contro il Lecce Sergio Conceicao dovrà fare a meno sia di Maignan che di Pavlovic (squalificati dal giudice sportivo) in vista della giornata di campionato successiva contro il Como si potrebbero rivedere fra i convocati due lungodegenti che da tempo non sono a disposizione: Alessandro Florenzi e Ruben Loftus Cheek.

IN GRUPPO A INIZIO SETTIMANA - Per entrambi il percorso di recupero dai rispettivi infortuni si sta avviando alla conclusione e, entro l'inizio della prossima settimana potrebbero tornare in gruppo a disposizione dell'allenatore portoghese. Florenzi si era infortunato al ginocchio con la rottura del legamento crociato ad inizio stagione e non ha mai visto il campo in questa annata, mentre Loftus Cheek era alle prese con una ricaduta della lesione agli adduttori della coscia.

FINE DEL TUNNEL - La situazione più delicata è stata proprio quella del centrocampista inglese che, di fatto è fermo ormai dallo scorso 15 dicembre. L'ex-Chelsea era riuscito a rientrare nei minuti finale della Supercoppa Italiana giocata a Ryiad e vinta in rimonta contro l'Inter, ma al rientro in Italia è stato costretto a fermarsi nuovamente per una ricaduta dello stesso problema fisico.