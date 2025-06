Milan, Loftus-Cheek non dà garanzie: cosa filtra per il futuro

Il Milan decollerà oggi pomeriggio da Milano per raggiungere Rotterdam in vista della sfida di andata dei playoff di Champions League di domani sera in casa del Feyenoord. Sergio Conceicao potrà fare affidamento solo su 17 giocatori di movimento, compresi i giovani Bartesaghi e Camarda, mentre resteranno a Milano Bondo, Sottil, Jimenez e Jovic, i quali sono fuori dalla lista Uefa, gli infortunati Emerson Royal, Florenzi e Loftus-Cheek e lo squalificato Musah.

PROBLEMA LOFTUS-CHEEK - Due infortuni in due mesi: il primo l'11 dicembre (2-1 contro la Stella Rossa) in Champions League, poi la ricaduta nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Loftus-Cheek è ancora fermo ai box, nella seduta odierna ha svolto un lavoro differenziato con il nuovo arrivato Warren Bondo. Ruben punta il Verona nella sfida in programma sabato sera a San Siro, le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno. Al di là del caso specifico, la sensazione sempre più diffusa in casa Milan è quella di un centrocampista che non riesce più a essere una risorsa per la squadra, penalizzato da troppi infortuni fisici.

CESSIONE IN ESTATE- Per caratteristiche e concetti tattici Loftus-Cheek è un giocatore che piace a Sergio Conceicao. L'inglese ha intensità, quando è al meglio della condizione, una fisicità importante e sa attaccare con forza nei ribaltamenti di fronte. Sicuramente è un giocatore più verticale rispetto ad altri presenti nella rosa rossonera. Ma queste valutazioni non bastano, il Milan in estate valuterà offerte per l'ex Chelsea arrivato in rossonero del 2023 per 15 milioni più 3 di bonus.