Milan, Maignan: "Delusi si dice alla fine, ora siamo concentrati con Conceicao. Fonseca? Grande uomo"

Mike Maignan, affiancato dal mister Sergio Conceiçao, ha presentato in conferenza stampa la sfida che attende il Milan alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Queste le sue parole.

COME AVETE VISSUTO QUESTI GIORNI COMPLICATI - "Sappiamo che il compito non è mai facile, ma eravamo concentrati e attenti su quello che ci chiedono il mister e il nuovo staff per essere pronti il più velocemente possibile".

COSA VI RENDE DELUSI? - "Deluso si dice alla fine, per ora dobbiamo agire e fare tutto quel che si può, ogni giorno, per essere più produttivi. Domani è una semifinale, una partita molto importante per la società e per noi, dobbiamo sfruttare questo momento al 100% perché il momento giusto è domani, non prima".

COSA DIRE DOPO L'ESONERO DI FONSECA - "Non mi piace parlare troppo, quando parliamo troppo è sempre difficile. Quello che posso dire è che noi siamo qua per reagire, dobbiamo farlo nel migliore dei modi. Conosco i miei compagni, conosco tutti: ogni giorno cerchiamo di dare il massimo per fare il nostro lavoro. I risultati non piacciono ai tifosi, ma anche a noi. Vogliamo vincere e cerchiamo di lavorare ogni giorno per dare il massimo. Vedremo cosa sarà andato bene e cosa no".

HA SALUTATO FONSECA? - "Sì certo, è un grande uomo e abbiamo rispetto. Certo l'ho salutato, l'abbiamo salutato tutti".

ARABIA SAUDITA - "Sono sincero: giochiamo tanto e non ho avuto il tempo di seguirlo. Però sta crescendo, con tanti campioni dal calcio europeo si può crescere ancora. Del futuro non mi piace parlare, non so se sarà in Arabia o altrove: il calcio va veloce e devo sfruttare il momento, devo essere pronto per giocare domani sera contro la Juventus".