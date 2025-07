Milan, Maignan ha l’accordo per il rinnovo ma non ha ancora firmato: ecco cosa sta succedendo

Mike Maignan vorrebbe tornare indietro nel tempo per cancellare gli ultimi due mesi orribili sia a livello di squadra che personali. Dodici mesi fa eravamo qui a commentare le prodezze di uno dei cinque migliori portieri al mondo, oggi i tanti errori che hanno penalizzato. Dalla papera di Rotterdam ai gol presi sul primo palo ai quali si è aggiunto l’errore tecnico contro la Lazio che ha fatto perdere la pazienza al portiere francese. E se anche un giocatore così riflessivo come il numero 16 rossonero commette l’errore di andare ad attaccare l’arbitro nel tunnel vuole dire che la situazione è molto più complessa di quella che si può immaginare.

ACCORDO - Fonti qualificate e vicine al club rossonero ribadiscono che tra Maignan e il Milan c’è la ferma volontà comune di andare avanti insieme. Con il rinnovo del contratto a premiare la fedeltà e la leadership del portiere francese. L’accordo verbale è stato trovato tra la fine di novembre e dicembre: contratto fino al 2029 con uno stipendio di 5 milioni più bonus a stagione, esattamente il doppio rispetto a quello attuale. Mancano solo gli ultimi dettagli, stando alle indiscrezioni.

REIJNDERS E IL MERCATO - Due giorni fa il Milan ha annunciato sui propri canali la firma sul nuovo contratto di Reijnders. Una notizia che ha fatto felici i tifosi rossoneri ma al contempo ha aperto anche a una domanda: perché il club rossonero non ha ancora annunciato quello di Maignan? Quesito lecito che è anche figlio del calo di rendimento da parte dell’ex Lille. Dietro questa fase ci sarebbe logiche di mercato e strategie: Tijjani aveva diverse richieste dalla Premier League e meritava di essere blindato subito mentre per Mike non ci sarebbe tutta questa fretta. Anche perché il prolungamento del portiere francese non lo renderebbe incedibile: il forte portiere transalpino compirà 30 anni il prossimo 5 luglio e se dovessero arrivare offerte congrue il Milan le prenderebbe in considerazione. Non prima certamente della firma che potrebbe arrivare prima del termine della stagione.

