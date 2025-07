Milan, Maignan si schiera con Calabria e Theo Hernandez? Il messaggio criptico sui social

Sono giorni di grande tensione in casa Milan. Paulo Fonseca non ha gradito l'atteggiamento dei suoi giocatori nell'importante vittoria ottenuta in Champions League contro la Stella Rossa e ha fatto riferimento, senza nominarlo, a qualche singolo in particolare: "Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".

MAIGNAN DIFENDE - Mike Maignan ha pubblicato due storie su Instagram per mostrare la sua vicinanza a Theo Hernandez e a Davide Calabria, due dei probabili destinatari delle parole di Paulo Fonseca: "J'Connais les sacrifices" scrive prima il portiere francese, tradotto "Io conosco i sacrifici", per poi menzionare i due compagni di squadra nelle storie successive. Entrambi, Theo e Calabria, hanno ri-condiviso le storie del portiere francese con un commento di gratitudine per il sostegno mostrato.

ESCLUSIONI IN VISTA - Nella giornata di ieri Fonseca e Theo Hernandez hanno avuto un confronto diretto per provare a chiarire quanto successo mercoledì scorso a San Siro. Da capire se il tecnico portoghese opterà per l'esclusione del francese dall'undici titolare che domenica prossima sfiderà il Genoa tra le mura amiche. Nel frattempo un segnale è arrivato da uno dei leader come Maignan: la squadra si schiera a sostegno dei 'capitani' Calabria e Theo Hernandez.