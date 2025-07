L'ex capitano e dirigente del Milan Paolo Maldini ha commentato il post Instagram di Theo Hernandez, dove il francese ha dato l'addio ai colori rossoneri.

Theo Hernandez ha ormai lasciato in maniera ufficiale il Milan. Il terzino sinistro francese ha dato l’addio al popolo rossonero con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram: il laterale transalpino ha spiegato i motivi del suo addio alla società meneghina, andando a indicare come ormai “La mia decisione di andarmene non è stata facile. Ho sempre saputo dove volevo stare, e il Milan è sempre stata la mia priorità. Ma, purtroppo, non tutto dipende da una sola persona. La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l’ambizione che mi hanno portato qui. È il momento di chiudere un capitolo e iniziarne un altro, diverso, ma altrettanto importante per me”.

Inoltre, l’ex terzino del Real Madrid ci ha tenuto a specificare e a ringraziare personalmente ogni suo compagno di squadra in questi sei anni di Milan, ogni allenatore con il quale ha avuto modo di rapportarsi in quel di Milanello e, in particolar modo, Paolo Maldini, suo mentore, nonché l’allora dirigente che spinse per il suo arrivo in maglia rossonera.

Lo stesso ex capitano, leggenda e bandiera del club di Via Aldo Rossi ha lasciato un commento al di sotto del post Instagram di Theo Hernandez, scrivendo: “Grande Theo, ci mancherai. Ti voglio bene”, a dimostrazione del grande affetto presente fra le parti.

Oltre a Maldini, anche alcuni giocatori che hanno di recente vestito la maglia del Milan, o che la vestono tutt'ora, hanno messo un 'like' al post di Theo Hernandez. Si va da Tammy Abraham, che ha commentato con l'emoji di una capra (Goat, ovvero il modo di dire "il migliore") ad Alessandro Florenzi ("In bocca al lupo fratello, ti voglio bene"), per passare a Davide Calabria: "Mancherai troppo! In bocca al lupo amico mio, ti voglio bene". Fra chi gioca ancora nel Milan, troviamo Leao, Pulisic e Maignan.