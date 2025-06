Milanmania: fuori dall'Europa, un fallimento su cui intervenire subito. Ds e allenatore per cambiare il futuro

La stagione del Milan volge al termine: ne manca una, inutile, col Monza, ma il bilancio ormai è definitivo. È stata fallimentare, lo hanno detto i diretti interessati, Furlani qualche giorno fa e Moncada ieri. Non può essere altrimenti, se sei al Milan e non ti qualifichi nè alla Champions, nè alla Europa League, nè alla Conference.



L'importante ora, in una situazione del genere, è cheNon facendo le Coppe, ci potrebbero essere in Campionato anche un vantaggio da sfruttare rispetto alle altre.

Se ritieni che la stagione sia fallimentare, agisci perché la prossima abbia l'esatto opposto.

Considerando appunto che la gara col Monza non ci può dire nulla, si spera che le scelte strategiche, fondamentali, possano arrivare in tempi brevissimi, in questi giorni.

Mi riferisco al direttore sportivo: tagliamo la testa al toro, che venga preso uno dei migliori in circolazione. E poi la scelta dell'allenatore, che determinerà molto della prossima stagione: speriamo venga cambiato il format e si arrivi a una decisione davvero ambiziosa, che poi è nelle possibilità del Milan.

Se oggi ci lecchiamo le ferite è perché la stagione già era nata male con certe mosse, evidentemente sbagliate. Che si faccia tesoro degli errori.

Il mio non vuole essere un contributo distruttivo, ma costruttivo. Cercare davvero di fare le cose per bene, a qualsiasi livello. Conceicao che dichiara che ognuno deve farsi un esame di coscienza, evidentemente parla, a ragione, anche della dirigenza.

Il Milan può cambiare il suo futuro: è nelle sue possibilità e lo capiremo già dai prossimi passi.

Chiudo col tema arbitrale. Il rosso a Gimenez e il non rosso a Beukema in Coppa Italia, gridano vendetta. Giusto sottolineare i 2 pesi 2 le 2 misure, anche se in un'annata così, il tema arbitrale non può che essere molto secondario.