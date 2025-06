Milan, mercato italiano: tutti i nomi da Comuzzo a Frattesi, Chiesa e Pellegrini

Il Milan prepara una svolta italiana sul calciomercato, a partire dal nuovo direttore sportivo e dal prossimo allenatore. In vista della campagna trasferimenti estiva, i rossoneri pensano a diversi rinforzi made in Italy.

DIFESA - Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di addio a Theo Hernandez, piace Destiny Udogie, acquistato da Paratici al Tottenham, un club facile con cui non è mai facile trattare. Capitolo difensore centrale: Diego Coppola del Verona viene considerato un prospetto interessante, che però deve maturare; uno su cui investire, anche se più giovane, è Pietro Comuzzo, che la Fiorentina valuta 40 milioni di euro.

CENTROCAMPO - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per riscattare Saelemaekers la Roma può offrire in cambio al Milan l'ex rossonero Bryan Cristante o Lorenzo Pellegrini. Viene monitorata anche la posizione di Davide Frattesi, in uscita dall'Inter.

ATTACCO - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il centravanti Lorenzo Lucca dell'Udinese può diventare un'alternativa al messicano Santiago Gimenez nel caso in cui il Milan non riscattasse l'inglese Tammy Abraham dalla Roma. Sugli esterni possono tornare d'attualità le piste che portano a Federico Chiesa del Liverpool e a Riccardo Orsolini del Bologna, magari inserendo nell'operazione il riscatto di Pobega.

IL GRANDE EX - Intanto l'allenatore Fabio Capello commenta alla Gazzetta dello Sport: "Avere un blocco di calciatori italiani è fondamentale, come conferma la classifica di Serie A comandata da Inter e Napoli. Lo spirito di appartenenza, la mentalità, l'importanza di lottare e di vincere il campionato, sono tutti valori che i giocatori italiani sentono in maniera particolare, diversa. Più forte. A mio avviso avere un gruppo di italiani nello spogliatoio migliora la squadra in tutti i sensi. Anche dal punto di vista tattico, certo: pensate a quanti giocatori stranieri faticano per ambientarsi e prendere le misure con il nostro calcio. Se in squadra c'è una base che quel calcio lo conosce perché lo mastica fin dagli inizi della carriera, allora tutto diventa più facile. Camarda ha il potenziale per fare grandi cose: merita spazio, anche in prima squadra".