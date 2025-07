Milan-Modric, visite mediche programmate: ecco quando arriva

Sarà lunedì la giornata di Luka Modric: il Pallone d'Oro 2018 svolgerà l'iter delle visite mediche, prima di poter essere annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del Milan.

Ora è davvero tutto pronto per l’arrivo di Luka Modric al Milan. Il fuoriclasse croato – che qualche giorno fa ha disputato la sua ultima gara con la maglia del Real Madrid, durante la semifinale del Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain – sarà in Italia lunedì mattina per svolgere le visite mediche. Nel corso infatti della giornata del 14 luglio 2025, Modric arriverà per il classico iter di visite, idoneità sportivo e deposito – a firma già avvenuta - del contratto che lo legherà al club rossonero per il prossimo anno, sino al 30 giugno 2026 (più opzione per prolungare fino al 2027), con un ingaggio ch si aggirerà sui 3,5 milioni di euro.

Dopo le visite e l'ufficialità che uscirà su tutti i canali della società meneghina, l'ex Real Madrid potrà finalmente andare in vacanza dopo una stagione da 63 partite (2984 minuti giocati) 4 goal e 9 assist. Allegri lo aspetta a Milanello a partire da agosto: "Aspettiamo che arrivi, arriverà in agosto. È un giocatore importante e straordinario", ha dichiarato negli scorsi giorni il tecnico livornese. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Tottenham partirà poi per le vacanze e si rivedrà in Italia il 4 agosto, quando è atteso a Milanello per iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni di squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. Il croato sarà un innesto importante per il Diavolo sia dentro che fuori dal campo dove sarà leader ed esempio per tutti.