Milan, Moncada: "Futuro Jovic? Tutto sotto controllo. Siamo contenti di Conceicao"

Il Milan fa visita al Venezia nel lunch match della 34esima giornata della Serie A 2024/25. Per i lagunari in palio punti pesanti per la lotta salvezza, i rossoneri invece battendo l'Inter in semifinale hanno centrato la finale di Coppa Italia e la rimonta europea in campionato è ormai un miraggio.

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, è intervenuto a DAZN prima del calcio d'inizio della partita del Penzo: le sue dichiarazioni.

QUANTO LA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA PUO' CAMBIARE I GIUDIZI DELLA SOCIETA' SULLA STAGIONE? - "Non siamo soddisfatti della classifica in Serie A, non siamo contenti perché vogliamo fare sempre di più. Vincere trofei è importante per noi, per un club come il Milan. E' anche l'unica chance per arrivare in Europa".

IL FUTURO DI SERGIO CONCEICAO - "Sull'allenatore siamo molto contenti, in tre mesi ha lavorato tanto il mister, ha portato una metodologia e un'intensità importante a Milanello. Lavoriamo bene insieme".

NON C'E' BISOGNO DI UN DS NUOVO E IL PROGETTO PUO' ANDARE AVANTI? - "Parliamo sempre di goal e risultati, ma ci sono anche le prestazioni che sono interessanti. Tante partite abbiamo sbagliato e potevamo fare di più. Abbiamo una struttura, siamo l’AC Milan, c’è la gente che lavora. Pensiamo ad un ds per sviluppare il club, per fare un altro step. Ma abbiamo una struttura ed un’organizzazione che è già importante".

IL FUTURO DI LUKA JOVIC - "Bravi lui e il mister, hanno lavorato bene insieme per arrivare a questo livello. Siamo contenti. Abbiamo tutto sotto controllo per il suo contratto, non è un rinnovo ma un’opzione. Siamo contenti di lui, ha fatto bene e spero faccia ancora bene in queste ultime partite".