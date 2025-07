Milan, Morata non parte se non arriva prima Gimenez: cosa manca per lo switch

Momento di stasi nel mercato del Milan. In quel tourbillon che sono state le ultime ore in casa rossonera, ora si attende. Se tutto dovesse andare secondo i piani del club, è già pronto l’avvicendamento Morata-Gimenez nel reparto offensivo. Uno switch questo che però, come riporta Sky Sport, risulta ancora bloccato in questo momento.

IL MOTIVO DELLO STOP - Il motivo è presto detto. La cessione di Morata al Galatasaray infatti è praticamente definita ma non andrà a dama se il Milan non dovesse avere già in mano il suo naturale sostituto, ossia lo stesso attaccante messicano. E, ovviamente, l’ex Juventus, Atletico e Real Madrid non partirà prima che i rossoneri abbiano trovato un nove cui affidarsi in questa seconda parte di stagione e nel prossimo futuro. Il Milan, infatti, non ha ancora chiuso per la punta del Feyenoord: in questo senso, il sorteggio di Champions League che ha messo contro le due squadre per due gare previste tra l’11 e il 19 febbraio non ha favorito la trattativa che era già imbastita e che però, secondo quanto ricostruito da calciomercato.com, non rischia per ora di naufragare. L’eventualità - che pure era preventivabile visto il tabellone - ha rallentato le operazioni che però potrebbero presto essere riprese fino alla conclusione positiva della trattativa.

SITUAZIONE GIMENEZ – L’offerta presentata dal Milan al Feyenoord – la seconda – è di 31 milioni più diversi bonus, con il club olandese che cercherà di aumentare la cifra totale di 2 milioni. Sul fronte giocatore poi è tutto già pronto con un contratto pluriennale a 2,5 milioni di euro a stagione. Se la situazione però non dovesse sbloccarsi allora il Milan dovrebbe rivolgersi altrove. La prima alternativa resta Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese.

SITUAZIONE MORATA – Resta dunque in standby la cessione di Alvaro Morata al Galatasaray. Il giocatore ha dato il suo ok, i club sono giunti a una bozza di accordo per un prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 10 e i 16 milioni di euro. Morata in mattinata si è allenato regolarmente a Milanello e resta in attesa. La sua partenza sembrava ormai cosa fatta ma i rossoneri vogliono prima avere la certezza dell’arrivo di Gimenez e soltanto successivamente permetteranno allo spagnolo di partire.