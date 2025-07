Milan, Musah non rientra nei piani di Allegri: agenti al lavoro per trovare una soluzione tra Napoli e Premier League. Furlani vuole 30 milioni di euro

Dopo l'ultima stagione molto difficile il centrocampista americano ha maturato l'idea di lasciare il Milan: la priorità resta quella di raggiungere Conte al Napoli

E' tutta una questione di caratteristiche. Tare e Allegri sono in costante contatto per costruire la squadra seguendo una filosofia e che valutando anche quali dei giocatori in rosa fanno al caso di questa. Yunus Musah è uno di quei giocatori non rientra nel nuovo progetto perché da mezzala il tecnico livornese preferirebbe un altro tipo di giocatore e non è considerato adatto a giocare da mediano basso davanti alla difesa. Il centrocampista americano è sul mercato e di questa decisione è stato informato per tempo anche l'entourage.

NAPOLI CONGELATA - In questi giorni Napoli è molto calda a livello di temperature ma lo stesso non si può dire della trattativa con il Milan per Musah. I dialoghi si sono bloccati sulla questione dei bonus e i due club sono rimasti, fin qui, fermi sulle proprie posizioni. L'agente e l'intermediario involucrati nella trattativa stanno cercando di mantenere vivo il discorso con la convinzione di arrivare al traguardo tra qualche settimana.

PROPOSTO IN PREMIER LEAGUE - Per Musah il Milan pretende una cifra vicina ai 30 milioni, aprendo anche all'inserimento di bonus. Musah ha caratteristiche adatte alla Premier League e per questo motivo il suo entourage lo ha proposto a tre club: West Ham, Nottingham Forest e Wolverhampton. Nulla di avanzato allo stato attuale ma tre soluzioni in più da tenere in considerazione. Yunus, dal canto suo, aspetta Conte e il Napoli, una scelta precisa.