Milan nel caos, lo sfogo dell'agente di Gabbia: "Merita più considerazione". E i numeri gli danno ragione

ha dimostrato di essere da Milan e di avere gli atteggiamenti da giocatore da Milan". E' uno sfogo in piena regola quello di. Nel contesto di un'intervista più ampia, concessa a Radio Sportiva e nella quale il noto procuratore ha tessuto le lodi di due assistiti protagonisti all'Inter come l'allenatore Simone Inzaghi e il difensore Alessandro Bastoni, è passata tutt'altro che inosservata la stilettata riservata al club rossonero.

MILAN, ESPLODE IL CASO CONCEICAO

Partito come alternativa ai titolari ad inizio stagione con Paulo Fonseca, salvo diventare nelle settimane successive perno inamovibile del reparto arretrato in coppia con Thiaw – e spedendo regolarmente in panchina Tomori e Pavlovic – Matteo Gabbia ha visto il suo status nuovamente in discussione con l'avvento in panchina, a fine dicembre, dell'attuale tecnico Sergio Conceiçao. Da quel momento in avanti, il centrale classe '98 è sceso in campo dal primo minuto in appena sei occasioni, collezionando nel contempo tre apparizioni da subentrante per un totale di 31' (tra Serie A e Supercoppa Italiana) e ben 7 panchine per gli interi 90 minuti, come nella doppia sfida contro il Feyenoord costata l'eliminazione dalla Champions League. Nonostante lo scorso novembre avesse rinnovato il suo accordo col Milan fino a giugno 2029 anche in virtù delle sue prestazioni (che gli erano valse la fascia di capitano e la chiamata di Spalletti in Nazionale, ndr).

CONFRONTO FURLANI-CARDINALE A NEW YORK

Da agosto ad oggi, Matteo Gabbia ha disputato complessivamente 23 partite in stagione, realizzando un gol, decisivo e a tempo scaduto, nel derby contro l'Inter del girone d'andata di campionato. E c'è un ulteriore dato che fa riflettere, anche alla luce delle parole del suo agente Tullio Tinti: quando il giocatore milanese è stato utilizzato in coppia con Thiaw nel cuore della difesa, il Milan ha concesso ai suoi avversari un gol ogni 220 minuti. Nessun altro tandem ha offerto un rendimento di questo tipo, considerando quindi anche l'utilizzo nelle rotazioni di Tomori e Pavlovic. Con Sergio Conceiçao allenatore, Gabbia a Twiaw hanno giocato assieme una sola volta, mentre i minuti totali collezionati dai due, assieme, sono 660.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui