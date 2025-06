Milan, nessuno come Leao dai tempi di Kakà

Rafael Leao è stato nuovamente protagonista in campo con la maglia del Milan. Nella sfida fondamentale contro il Bologna, valida per il recupero della gara rinviata lo scorso 26 ottobre per l'alluvione che colpì l'Emilia Romagna, l'attaccante portoghese ha segnato a suo modo il gol del momentaneo 1-0.

Con una difesa altissima del Bologna, sul lancio lungo dalle retrovie Gimenez ha svettato di testa innescando il taglio verticale di Leao bravo a superare De Silvestri, saltare l'uscita di Skorupski e depositare in rete il pallone eludendo anche il recupero dello stesso De Silvestri.

Il gol non è banale come non è banale il fatto che sia il sesto gol stagionale in Serie A (5 gli assist ndr.). Nessun giocatore rossonero, come riporta Opta, è mai riuscito a segnare più di 5 gol per sei stagioni consecutive fin dai tempi di Ricardo Kakà (che ci riuscì dal 2003/04 al 2008/09) e Rafael Leao è il primo a riuscirci (dal 2019/20 al 2024/25).