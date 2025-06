Milan, niente Europa: quanti soldi perde rispetto all'anno scorso e rispetto al minimo garantito nelle tre coppe

L'assenza del Milan dalle coppe europee nella stagione 2025/26 è realtà: niente Champions League, così come niente Europa o Conference League, ma solo campionato e Coppa Italia, da stabilire ancora a partire da quale turno del trofeo nazionale.

QUANTO PERDE RISPETTO AL 2024/25 - Secondo le stime di Calcio e Finanza, la partecipazione di quest'anno alla Champions League, chiusa ai playoff contro il Feyenoord, ha portato in dote poco meno di 60 milioni di euro, ai quali si aggiungono tra i 19 e i 20 milioni netti di ricavi per le cinque gare casalinghe totali. Una somma che dà all'incirca 80 milioni.

QUANTO PERDE RISPETTO ALL'INTROITO MINIMO GARANTITO IN CHAMPIONS - Se invece contiamo solo gli introiti minimi che deriverebbero da un'eliminazione nella League Phase perdendo tutte le partite, si parla di circa 40 milioni di euro dalla UEFA, più i ricavi per le partite casalinghe del girone (poco più di 15 milioni circa secondo le stime).

E RISPETTO AGLI ALTRI TORNEI? - Accedere all’Europa League avrebbe portato in dote almeno 13 milioni di euro di partenza, ai quali aggiungere le quattro partite casalinghe del girone e con la possibilità di progredire nella competizione. Raggiungere la finale può valere fino a 35 milioni di euro, a cui aggiungere (in caso di successo) il bonus per la vittoria e per la qualificazione alla Supercoppa europea. Discorso simile, seppur con cifre al ribasso, per la Conference League. Sempre secondo le stime di Calcio e Finanza, il Chelsea finalista ha incassato oltre 20 milioni di euro, cifra che potrà arrotondare in caso di successo nella competizione. Anche in questo caso, andrebbero aggiunte le partite casalinghe del girone (tre e non quattro), per un tesoretto che avrebbe quantomeno attutito la dolorosa caduta dai piani alti del calcio europeo.