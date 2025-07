Milan, non basta un tesoretto 100 milioni di euro: anche quest'anno è un mercato a rilento

Sia in entrata che in uscita, nonostante le necessità esplicitate dal ds Tare, le trattative non decollano: per Allegri diventa più difficile costruire il vero Milan

Partiamo dai fatti. Il Milan ha già incassato 100 milioni di euro dalle cessioni operate sul mercato, al netto di quelle al momento sfumate di Musah (25 milioni) e Thiaw (altri 25 milioni). 57,7 milioni da Reijnders, 25 da Theo Hernandez, 14 derivanti dal riscatto di Kalulu ad opera della Juventus e 3,5 per Pellegrino all'Independiente. Un tesoretto niente male, anche se parte di esso è stato sostanzialmente utilizzato per consentire al bilancio chiuso al 30 giugno di risultare positivo. Considerato tutto ciò, ad oggi l'unica operazione in entrata portata a compimento è quella che ha avuto come protagonista Samuele Ricci dal Torino, oltre a quella programmata da tempo – ma che non impatterà sul budget a disposizione – di Luka Modric, in arrivo a parametro zero.





Nelle passate settimane, è stato il direttore sportivo in persona Igli Tare ad esplicitare quelle che sono le necessità numeriche per completare e migliorare l'attuale organico della formazione rossonera: due nuovi terzini che colmino i vuoti lasciati dal mancato riscatto di Kyle Walker e dalla cessione di Theo Hernandez, un altro centrocampista e un centravanti che si giochi il posto con Gimenez. Se poi dovesse essere trovata una soluzione in uscita di gradimento per Thiaw, il Milan sarebbe “costretto” a muoversi di conseguenza anche per un difensore centrale. Quattro operazioni obbligatorie, più un'altra di complemento, non poche considerando i tempi che il club di via Aldo Rossi si dà tradizionalmente da qualche anno a questa parte, da quando la proprietà è di stampo americano.





La linea dell'intransigenza che spesso e volentieri è passata, sia per quanto concerne le cifre da ricavare dalle partenze sia, soprattutto, nelle contrattazioni per arrivare ai propri obiettivi dichiarati sta producendo anche in questa finestra di mercato dei contrattempi che rischiano di produrre conseguenze poco gradite nella costruzione della squadra che Allegri dovrà rendere già competitiva per la seconda metà di agosto, quando il Milan sarà subito di scena per il turno preliminare di Coppa Italia contro il Bari e poco dopo esordirà in campionato contro la Cremonese. Per una squadra che arriva dall'ottavo posto della stagione scorsa e non avrà distrazioni europee, poter contare già nella prima fase del ritiro su una rosa quasi al completo sarebbe molto importante. Quasi necessario.





Le sensazioni che sono arrivate invece dalla settimana che va a concludersi vanno in direzione opposta. La trattativa col Bruges per Jashari si sta dimostrando complicata quanto lo fu, tre anni fa, quella per assicurarsi dalla stessa squadra De Ketelaere. Le divergenze col Napoli sulla valutazione di Musah ha fatto sfumare risorse preziose per velocizzare diverse pratiche e pure i rallentamenti sul doppio fronte Morata-Thiaw ha ingarbugliato un po' i piani di Tare e Furlani. Senza contare che, di pari passo con un mercato che dovrà migliorare ed in parte stravolgere la struttura della squadra dello scorso anno, ce n'è un altro che è quello che ha come protagonisti quei calciatori che non rientrano nell'attuale progetto. Da Adli e Bennacer, passando per Pobega e Okafor: giocatori con la valigia in mano ma di cui il Milan si vuole liberare soltanto alle proprie condizioni. Una linea della fermezza che normalmente paga quando ti trovi in una posizione di forza e non di necessità: tutto il contrario della situazione odierna dei rossoneri. Perché un mese e mezzo – quanto resta alla conclusione di questa finestra di trasferimenti – è lungo ma non lunghissimo, se anche un tesoretto di 100 milioni di euro continua ad essere gestito secondo logiche che mal si sposano col calciomercato.