Milan, non si ferma la protesta contro la società: striscioni e fischi ai dirigenti

La conclusione sotto le aspettative della stagione - la seconda consecutiva senza titoli, peraltro in concomitanza con la conquista dello Scudetto della seconda stella da parte dell’Inter - e le ultime evoluzioni sulla scelta del prossimo allenatore ha creato non poca delusione nei sostenitori rossoneri. Dopo le proteste silenziose nelle ultime due gare casalinghe di Serie A contro Genoa e Lecce, anche in occasione della sfida contro la Salernitana i rappresentanti della Curva Sud si sono fatti sentire.

MILAN, ACCORDO TOTALE CON CAMARDA

LA PROTESTA - In due settori del primo e del secondo anello blu sono stati esposti due striscioni dai contenuti emblematici, nel solco della continuità rispetto a quelli esibiti nelle precedenti circostanze. “Non esiste stagione positiva senza vittorie”, recita il primo - a sottolineare che un secondo posto a circa 20 punti dall’Inter non viene ritenuto sufficiente - mentre il secondo reca la scritta: “Noi non ci accontenteremo mai”. La Curva Sud, che nei giorni scorsi ha preannunciato un ritorno al tifo attivo per l’ultima di Serie A per salutare al meglio Pioli, Kjaer e Giroud, ha avviato una contestazione nei confronti dei vertici dirigenziali del Milan chiedendo un progetto ambizioso per il futuro, che passi dalla scelta di un allenatore di alto livello per il dopo Pioli e da una sessione di calciomercato mirata e che punti su calciatori in grado di aumentare la competitività della rosa.

LA PRIMA PROTESTA CONTRO IL GENOA

FONSECA IN ARRIVO - Almeno nel primo caso, le “richieste” della tifoseria non saranno assecondate in quanto, dopo che è venuta meno l’ipotesi di vedere lo spagnolo Julen Lopetegui sulla panchina rossonera, le pressioni della piazza non hanno smosso Furlani, Moncada e Ibrahimovic, che hanno espresso pieno gradimento verso la soluzione Paulo Fonseca. Prossimo all’addio al Lille, il tecnico portoghese ha già raggiunto un’intesa per allenare il Milan per le prossime tre stagioni, sottoscrivendo un contratto con un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro.

TREGUA - Nel secondo tempo la Curva Sud ha interrotto il silenzio, tornando a incitare la squadra e i calciatori con dei cori. Esponendo però un altro striscione di monito in vista della prossima stagione: "Come ripartiremo dipende solo da voi".

DIRIGENTI FISCHIATI - Dopo la partita, terminata in pareggio sul 3-3, i tifosi del Milan hanno applaudito i calciatori che lasciano la squadra (Mirante, Caldara, Kjaer e Giroud) e Pioli, ma hanno accolto con dei fischi l'ingresso in campo dei dirigenti rossoneri, Furlani e Scaroni in particolare.