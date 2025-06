Milan, non solo cessioni: per i bookie Allegri pronto a riabbracciare Chiesa, in quota avanza il colpo Garnacho

Il 'nuovo' Milan targato Massimiliano Allegri comincia a prendere forma. Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City, il riscatto di Kalulu da parte della Juventus e i dubbi legati al futuro di Theo Hernandez e Maignan, bisogna pensare anche al mercato in entrata. Sulla lavagna dei bookmaker, sembrano vicini gli arrivi di Federico Chiesa e Alejandro Garnacho: il ritorno in Italia dell'ex esterno di Fiorentina e Juventus si gioca a 3, mentre quello dell'attaccante del Manchester United si gioca a 3,75. Un altro nome che è stato accostato nelle ultime ore ai rossoneri è quello di Santiago Castro, reduce da una buona stagione con la maglia del Bologna: il passaggio a Milano dell'attaccante argentino è opzione offerta a 5,50. Si sale a 8 per Rasmus Hojlund, che sembra però essere vicino all'Inter, mentre sono più lontani gli arrivi di Davide Frattesi, a 12, e soprattutto di un clamoroso ritorno di Gianluigi Donnarumma, offerto a 25.