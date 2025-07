Milan, non solo il fattore Allegri: con Modric, Ricci e Jashari si può sognare

Il disturbo della Champions League per il Napoli, i guai dell'Inter e non solo. Ecco perché i rossoneri guardano con fiducia alla nuova stagione

Sta per iniziare ufficialmente la stagione del Milan. Lunedì inizieranno i lavori agli ordini di Massimiliano Allegri e i rossoneri hanno un’occasione davvero importante per provare a puntare il vertice in Campionato. Intanto nei confronti dell’Inter: basti pensare che i nerazzurri hanno chiuso l’ultima stagione soltanto qualche giorno fa, mentre il Milan sta per iniziare a preparare la prossima: è un vantaggio importante, che va sfruttato. Il Napoli avrà anche la Champions League, mentre a Milanello ci si potrà concentrare esclusivamente sul Campionato.



Non solo, tra le big, con Conte, è proprio Allegri il tecnico più esperto e vincente. L’occasione è importante, ecco perché il Milan deve pensare in grande. Ovviamente sarà fondamentale che a regime il mercato consegni al tecnico una rosa di livello. Tare ha tanto da fare, tra tagli degli esuberi e nuovi innesti. Qualcuno è già stato perfezionato.



Modric darà un contributo importante, se Ricci si inserirà subito e se Jashari (che potrebbe essere chiuso nelle prossime ore) si ambienta in fretta ed è davvero quello che il Milan si aspetta, allora sulla carta, con anche Fofana, Allegri potrebbe avere a disposizione uno dei primissimi reparti di centrocampo della Serie A. Noto non tanto entusiasmo generale su Modric: ha sì 40 anni, ma è uno che può ancora fare la differenza, nello spogliatoio e anche in campo, se gestito alla maniera giusta. Lui in questo è molto bravo.



Noto anche poco ‘hype’ nei confronti dell’arrivo di Ricci. Eppure a dicembre e gennaio, quando veniva accostato ai colori rossoneri, il ritornello generale era ‘Figurati se il Milan fa un colpo del genere’. E allora dobbiamo metterci d’accordo. A queste condizioni economiche è un grande colpo. Poi non ruba l’occhio, ha fatto solo un gol nell’ultima stagione, ma è stato molto arretrato in campo da Vanoli. Ha un ottimo senso della posizione, grande capacità di lettura degli spazi e di gestire la palla sotto pressione (tra i migliori in Europa, lo dicono i dati).



Darà soddisfazioni, è quello che serviva da tempo al Milan. Poi probabilmente Jashari: sul giovane svizzero da via Aldo Rossi vogliono fare un investimento importante dal punto di vista economico. Non sei disposto a tirar fuori più di 35 milioni di euro se non credi di portare a casa un potenziale campione. Mancheranno i gol di Reijnders, nessuno dei 3 centrocampisti citati ha un fatturato realizzativo interessante, ma il problema degli ultimi anni è stato quello di subire troppi gol, aspetto che sicuramente migliorerà e non poco.



Insomma, il Milan e i milanisti sono autorizzati a pensare in grande…